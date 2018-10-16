Фото: 1tv.kr.ua

Показали фото смертельного столкновения двух поездов, во время которого погибли 3 человека. Трагедия произошла Анновском карьере вблизи Кривого Рога Днепропетровской области.

По обновленной информации, столкнулись маневровый тепловоз и электровоз, принадлежащие предприятию.

Люди оказались в кабине, их вынимали с помощью спецтехники.

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На месте трагедии работают спасатели и правоохранители.

Трагедия на криворожском предприятии произошла 16 октября около 3.00. Трое людей погибло. Еще один пострадавший с травмами в больнице.