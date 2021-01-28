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четверг, 28 января 2021 15:05

Показали фото с места гибели судьи
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В Черкасской области в ДТП погибла судья 38-летняя Татьяна Московченко
Фото: procherk.info
В Черкасской области в ДТП погибла судья 38-летняя Татьяна Московченко
В Черкасской области в ДТП погибла судья 38-летняя Татьяна Московченко
В Черкасской области в ДТП погибла судья 38-летняя Татьяна Московченко

Авария, в которой погибла судья Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области 38-летняя Татьяна Московченко, произошла 28 января в 7:44 вблизи села Валява Городищенского района.

Женщина была пассажиркой автомобиля Suzuki. Его 40-летняя водитель, не справившись с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, сообщает пресс-служба КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской областного совета".

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Медики оказывали помощь водителю Suzuki. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, скальпированной раной головы и ушибом грудной клетки доставили в Городищенскую ЦРБ. Пассажирка погибла.

Татьяну Московченко назначили на должность судьи Корсунь-Шевченковского районного суда в июле прошлого года. Погибла по дороге на работу.

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