Показали фото пропавшего на Говерле 6-летнего мальчика

Шестилетнего мальчика, который потерялся на Говерле в Ивано-Франковской области, зовут Алексей Стефанцив. Он из Коломыи.
Его фото и приметы обнародовали в отделе коммуникации областной полиции.
Приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие.
Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком.
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В полиции также отметили, что группа поднималась на гору около 15.30.
Если кому-то известна информация, которая поможет в поисках, просят немедленно звонить на линию "102" или по телефонам: (0342) 79-03-23, 0979765101.
Группа туристов из Коломыи из шести человек поднималась по зеленому маршруту на гору Говерла 14 августа. Спасатели отмечают, что мальчик отстал и заблудился около 19:00 в районе поселка Ворохта. Сначала его поисками занимались спасатели. Затем к ним привлекли военных и добровольцев.
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