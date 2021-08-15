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воскресенье, 15 августа 2021 09:22

Показали фото пропавшего на Говерле 6-летнего мальчика

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Шестилетнего мальчика, который потерялся на Говерле в Ивано-Франковской области, зовут Алексей Стефанцив. Он из Коломыи.

Его фото и приметы обнародовали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: if.npu.gov.ua
  На Говерле ищут 6-летнего Алексея Стефанцива, который отстал от туристической группы и заблудился
На Говерле ищут 6-летнего Алексея Стефанцива, который отстал от туристической группы и заблудился

Приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие.

Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком.

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В полиции также отметили, что группа поднималась на гору около 15.30.

Если кому-то известна информация, которая поможет в поисках, просят немедленно звонить на линию "102" или по телефонам: (0342) 79-03-23, 0979765101.

Группа туристов из Коломыи из шести человек поднималась по зеленому маршруту на гору Говерла 14 августа. Спасатели отмечают, что мальчик отстал и заблудился около 19:00 в районе поселка Ворохта. Сначала его поисками занимались спасатели. Затем к ним привлекли военных и добровольцев.

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Дата
15
августа

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