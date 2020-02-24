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понедельник, 24 февраля 2020 19:47

Показали фото последствий страшного урагана в Одессе
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В Одессу ворвался мощный ураган. Фото: Obozrevatel
В Одессу ворвался мощный ураган. Фото: Obozrevatel
В Одессу ворвался мощный ураган. Фото: Obozrevatel
В Одессу ворвался мощный ураган. Фото: Obozrevatel
В Одессу ворвался мощный ураган. Фото: Obozrevatel

Утром, 24 февраля, Одессой пронесся мощный ураган. Шквальный ветер валил деревья, которые в свою очередь падали на машины и здания.

Сейчас известно о смерти одной женщины и тяжелых травмах еще одной, что оказалась под завалами дома. Вследствие непогоды также пострадали десятки автомобилей, передает OBOZREVATEL.

По состоянию на 17:30 в городе упало 297 деревьев и крупных веток на улицах Заболотного, Давида Ойстраха, проспекте Добровольского, Комитетской, Митракова, Жуковского, Троицкой, Шишова, Малой Арнаутской, Прохивской, Николаевской дороге, Базарной, Бочарова, Артиллерийской, Польской, Екатерининской, Космонавтов, Ицхака Рабина, Довженко, Генерала Петрова, Садовой, Крымской, Керченской. Устранением последствий урагана занимаются коммунальные службы.

Трагический инцидент произошел на улице Нежинской. Там упало дерево, которое убило летнюю одесситку. Также на Молдаванке ураган обрушил жилой дом: под его завалами находится женщина-инвалид.

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Местные власти обратились к горожанам и гостям города с просьбой максимально ограничить пребывание на улице, а также не оставлять свои автомобили под деревьями и линиями электропередач.

В Николаеве штормовой ветер сорвал пешеходный мост через реку Ингул, в результате чего конструкция упала в воду. Момент разрушения моста сняли видеокамеры.

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Дата
24
февраля

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