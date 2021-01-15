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пятница, 15 января 2021 10:11

Показали фото погибших в аварии сыновей священника
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Сегодня, 15 января, в Давидове во Львовской области похоронят близнецов 31-летних Тараса и Ивана Пашко.

Братья жили во Львове, разбились в аварии на Ровенщине, сообщили Gazeta.ua в Давыдовской ОТО.

31-летний Пашко Тарас Пашко разбился в аварии с братом-близнецом
Фото: facebook.com/Тарас Пашко
31-летний Пашко Тарас Пашко разбился в аварии с братом-близнецом
Иван Тарас Пашко разбился в аварии с братом-близнецом
Иван Тарас Пашко разбился в аварии с братом-близнецом
В ДТП на Ровенщине погибли двое 31-летних сыновей священника со Львовщины

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Тарас Пашко работал программистом львовской ІТ-компании ELEKS. Иван был IT-дизайнером, работал в компании EPAM, в частности в ее лондонском офисе. Оба были неженаты.

Прощание состоится в 12:00 в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, где правит их отец-священник Григорий Пашко.

Смертельная авария произошла 14 января около 1:00 на автодороге Киев-Чоп недалеко от поселка Гоща Ровенской области. 31-летний львовянин за рулем Audi А5 налетел на металлический отбойник. Погиб на месте. Пассажиру авто, родному брату-ровесницу медики "скорой" оказывали помощь на месте происшествия, однако жизнь его спасти не удалось. Еще 2 пассажирки, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу. Их с различными нетяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровенской центральной городской больницы.

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15
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