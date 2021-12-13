Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе

Показали фото 16-летнего парня, который за рулем Renault Megane влетевшего в людей на пешеходном переходе в Луцке. Фото: t.me/okoinfo_bot

В сети появилось фото 16-летнего парня, который за рулем Renault Megane влетел в людей на пешеходном переходе в Луцке.

Имя водителя пока не называют. Однако отмечают, что и он, и его друзья были пьяны. Об этом рассказали очевидцы, пишут в Тelegram-канале "Всевидящее око".

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"Это просто ужас. Взял авто у папы прокатиться. На Набережной снимали видео, что их догоняла полиция, а они типа фраерки, не останавливались. А потом там на месте ходили и плакали. Уже не такие модные", - рассказала свидетельница.

Добавила, что ее знакомый воз в больницу потерпевшую 39-летнюю женщину. Ее состояние крайне тяжелое.

В Луцке возле торгового центра авто въехало в толпу людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе. Событие произошло 12 декабря, в 14:30, на проспекте Соборности. В машине на момент аварии находились три человека. Они бежали с места происшествия. Всех удалось задержать. По предварительной информации они – несовершеннолетние.