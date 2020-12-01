Показали фото 12-летнего школьника, которого подожгли сверстники (18+)

Школьника, которого в Бердянске подожгли товарищи, зовут Владимир, 12 років.
Он имеет ожоги ног, рук и гениталий. Сегодня, 1 декабря, парня перевели из Бердянска в ожоговый центр Запорожской городской больницы №5. Об этом сообщила волонтер Злата Некрасова.
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"Ребенок в реанимации. Друзья Владимира такого же возраста облили его жидкостью, которая содержит в себе более 60 процентов спирта, и подожгли. Мать одна воспитывает сына, временно не работает, состоит на учете в центре занятости. За 2 дня потрачено 7 тысяч гривен. Нужно сделать все возможное, чтобы мальчишка продолжал жить полноценной жизнью", - рассказала Злата Некрасова.
По делу ведется следствие.
Парня с ожогами доставили в больницу 29 ноября около 1:00. На странице пострадавшего подростка в Instagram осталось снятое до инцидента видео, где он выпивает с рюмки прозрачную жидкость и говорит, что ему скоро умирать. Судя по возгласам за кадром, парень не один.
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