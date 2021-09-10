Покалечился сам: бабушка 7-летнего умершего просилась на волю

В Черкассах суд оставил под стражей Викторыю Лясову, бабушку 7-летнего мальчика, который умер в больнице от тяжелых травм. Фото: suspilne.media

Виктория Лясова из Черкасс, 7-летний внук которой умер от тяжелых травм, останется под стражей без права на залог.

Такое решение сегодня, 10 сентября, принял апелляционный суд области.

Заседание проходило в закрытом режиме. Обвиняемая и ее адвокат Роман Середа от комментариев отказались. Поэтому журналистам не удалось узнать, какую альтернативу содержанию под стражей просили для Лясовой, передает "Общественное".

Обвиняемая утверждает, что ребенок якобы сам себе наносил телесные повреждения, сообщил прокурор Виталий Корновенко. Квалификация дела не изменились.

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"Ориентировочно два-три дня ребенок был без движения, по давности повреждений даст ответ экспертиза", - пояснил он.

Речь о причастности родителей к преступлению не идет, они по делу проходят как свидетели.

Утверждать, что ребенку нанесли тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, нет оснований, добавил прокурор. Экспертизы продолжаются.

7-летней Андрей из Черкасс умер в областной детской больнице 5 сентября в 18:00. Туда его привезла "скорая" 24 августа. Был в коме. Имел гематому в голове, травмы губы, ушей и полового органа. На теле были пролежни. Бабушка парня, Виктория Лясова, рассказывала, что мальчик упал с кучи кирпича и она сама лечила пять дней. Медики две недели боролись за жизнь ребенка, но тщетно.