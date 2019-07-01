Пока матери развлекались, в огне погибли 4 ребенка

В Одесской области во время пожара в частном доме погибли 4-ро детей. Фото - Правда.иф

В селе Черное Окнянского района Одесской области в частном доме произошел смертельный пожар около восьми утра 1 июля.

Погибли 4-ро детей, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Матерей 19 и 23 лет на момент пожара не было дома. Они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения. Во время пожара погибли 2- и 1-летняя дочери одной женщины и еще две девочки 2-х и 1 года другой матери", - рассказали спасатели.

Причина пожара и смерти устанавливаются.

В селе Дягова Менского района Черниговской области в пожаре погибли трое детей. Старшей было 4 года, средний - 3 и младенец.