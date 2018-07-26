Пока чиновники думали: маньяк из исправительного центра в Коцюбинском месяц терроризировал женщин

 
Ексклюзивы
1/5
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 5553
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 4041
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1593
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3060
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 585
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 6912
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 711
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3186
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3367
Фото
Все фото
7
5
4
14
9
&quot;Труп стоял на коленях&quot; - в ванной нашли тело женщины
"Труп стоял на коленях" - в ванной нашли тело женщины
В Киеве горела баржа: задержали пьяных подростков
В Киеве горела баржа: задержали пьяных подростков
Руководителя СИЗО задержали на взятке
Руководителя СИЗО задержали на взятке
&quot;У людей не паника, а просто шок&quot;: жуткие кадры последствий пожаров в Греции
"У людей не паника, а просто шок": жуткие кадры последствий пожаров в Греции
Крики, слезы и отчаяние: после прорыва дамбы исчезли сотни людей
Крики, слезы и отчаяние: после прорыва дамбы исчезли сотни людей
Видео
Все видео
Доброволец АТО поджег себя в знак протеста
Доброволец АТО поджег себя в знак протеста
Смерч закрутил в небе палатки на курорте у Черного моря
Смерч закрутил в небе палатки на курорте у Черного моря
На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула
На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула
Показали "гейзер" в центре города
Показали "гейзер" в центре города
Соседи задержали квартирных воров
Соседи задержали квартирных воров
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 675
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4662
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 990
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4752
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3735
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
Просмотров: 72
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
четверг, 26 июля 2018 17:23

Пока чиновники думали: маньяк из исправительного центра в Коцюбинском месяц терроризировал женщин

  Комментировать
Пока чиновники думали: маньяк из исправительного центра в Коцюбинском месяц терроризировал женщин
В Коцюбинском задержали 25-летнего мужчину, который в течение месяца нападал на женщин.

В поселке Коцюбинское Киевской области задержан мужчина, в течение месяца нападавший на женщин населенного пункта. Ему 25 лет, последние два года он провел в ГУ "Ирпенский исправительный центр", сообщает ТСН.

Как рассказал пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, задержанный был осужден за разбой еще в 2013 году, приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет. С 2016-года был перемещен для отбывания наказания в исправительный центр в Ирпене с более мягкими, чем в колонии, условиями содержания. В частности, отбывающий наказание имел право на выход из исправительного центра и свободное перемещение по поселку. В полиции также заявили, что пока не имеют достаточных оснований для того, чтобы отправить злоумышленника за решетку.

Как выяснили журналисты, жительницы Коцюбинского уже неоднократно подвергались нападениям неизвестного мужчины, который на улице хватал их за руки, тянул в кусты и угрожал изнасилованием. По словам потерпевших, за последние две недели было до десяти таких случаев. К счастью, всем подвергшимся нападению удавалось спастись бегством. По их словам, нападавший мужчина, скорее всего, страдает психическим расстройством.

Напомним, в апреле жители Коцюбинского собрали около 3 тысяч подписей под коллективным обращением о переносе исправительного центра за пределы поселка. Оригиналы подписных листов были направлены в Киевскую ОГА, копии – министру юстиции Павлу Петренко и его заместителю Денису Чернышову, курирующему пенитенциарную систему в Минюсте. Кроме того, Петренко и Чернышову от имени подписантов были направлены электронные обращения.

На вопрос журналиста о том, какой будет реакция властей на обращение граждан, Чернышов подчеркнул, что не будет давать официальный комментарий Минюста по этому поводу, но высказал личное мнение по поводу переноса исправительного центра.

"Если говорить о том, куда им идти с этими подписями, то я советы не раздаю. Они (жители Коцюбинского, - ред.) сейчас занимаются абсолютно деструктивным занятием, причем при манипуляции местных деятелей. Они не понимают ни куда им идти, ни зачем это им нужно. Они вообще не понимают, что они делают. Они даже не понимают, что будет потом", - сказал Чернышов. По его словам, проблема переноса ИЦ упирается в отсутствие средств.

"Дело ведь не в том, чтобы выделить участок. Участок выделить можно, в Киевской области хватает участков, а кто даст деньги на строительство новой колонии? Что касается сбора подписей - это не решит вопрос. Где взять деньги на строительство? Если они будут заниматься не написанием очередного письма, а скинутся на строительство новой колонии - тогда будет, о чем говорить", - заявил замминистра юстиции.

При этом ранее Чернышов убеждал, что исправительный центр может быть перенесен за пределы Коцюбинского.

В упомянутом исправительном центре с облегченным режимом содержания отбывают наказание около 150 осужденных.

Известия в Украине
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пока чиновники думали: маньяк из исправительного центра в Коцюбинском месяц терроризировал женщин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

О чем в своих концепциях заявил миру психолог Карл Юнг

"Забыли свой язык" - украинцев назвали румынами

Участники кругосветной автогонки обогнали соперников на поезде

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 149714
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 47318
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 43100
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 32657
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 21641
Происшествия
Мужчину затянуло в огромную мясорубку
Мужчину затянуло в огромную мясорубку Просмотров: 1863
Дерево упало на ребенка и его родителей
Дерево упало на ребенка и его родителей
 Просмотров: 198
"Труп стоял на коленях" - в ванной нашли тело женщины
"Труп стоял на коленях" - в ванной нашли тело женщины
7
 Просмотров: 6399
Мать заказала убийство сына за 10 тыс. грн
Мать заказала убийство сына за 10 тыс. грн Просмотров: 1674
В Киеве горела баржа: задержали пьяных подростков
В Киеве горела баржа: задержали пьяных подростков
5
 Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
61
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
16
Германия начала строительство "Северного потока-2"
8
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
6
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
3
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
Голосов: 1634
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua