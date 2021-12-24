Поймали "вора в законе" из списка СНБО

Кобу Руставского экстрадируют в Испанию. Фото: МВД

Задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО по прозвищу "Коба Руставский".

Его разыскивают за совершение тяжких преступлений в Испании. 24 декабря суд применил к вору экстрадиционный арест и отправил в СИЗО, сообщает МВД.

Мужчину задержали сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

"Его с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, полученного преступным путем. Также он был так называемым опекуном коронованных представителей преступного мира Испании", - говорится в сообщении.

23 декабря полицейские получили разрешение на экстрадицию и задержали мужчину.

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24 декабря суд удовлетворил ходатайство прокуроров Николаевской областной прокуратуры. Преступника передадут Испании. Там ему может грозить до 24 лет тюрьмы.

В марте 2020-го мужчину задерживали для дальнейшей экстрадиции, но по решению суда освободили из-под ареста. С тех пор он скрывался.

В следующем году в Украине должны появиться специальные тюрьмы для "воров в законе". Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. Есть опасность содержания влиятельных преступников в обычных тюрьмах и колониях, поскольку другие осужденные могут выполнять их приказы.