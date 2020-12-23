Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми

Вор ходил с группой детей, чтобы отвлекать внимание своих жертв Фото: volyn.com.ua

В Киеве поймали дерзкого вора ромской национальности. Его поймали "на горячем", когда он вытащил у одной из жертв кошелек. Люди хотели совершить над ним самосуд, но приехали полицейские.

Инцидент произошел на просп. Бандеры, 8, сообщил Киев Оперативный. Вор ходил с группой детей, чтобы отвлекать внимание жертв.

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"Петровка. Переход у Эпицентра. Пап Андрей Калманович, ходит с толпой детей. Пытались влезть в забитую маршрутку, но водила их выпер. Украли телефон и кошелек. Копов вызвали. Матерью клянется, что все отдаст", - написал в сети человек, который поймал карамнника.

В комментариях люди написали, что все равно полиция не сажает за решетку этих воров.

В Киеве полиция задержала иностранца, который подсыпал людям в напиток неизвестное вещество. Пока те были без сознания, забирал их ювелирные изделия, деньги и мобильные телефоны.