Поймали фальшивомонетчиков, которые подделывали 500-гривневые купюры

Фото: Национальная полиция

В Хмельницкой и Одесской областях правоохранители провели спецоперацию против фальшивомонетчиков.

Провели 18 обысков. Изъяли фальшивые гривны, иностранные купюры, специальные клише и оборудование для изготовления фальшивых денег, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Преступную группу организовал 38-летний житель Хмельницкого района и 32-летний одессит. Раньше их привлекали к уголовной ответственности.

В Хмельницком, Одессе и Одесской области они подобрали себе исполнителей. Они в основном были ранее судимы. Одни занимались изготовлением фальшивых купюр, другие перевозили, третьи - сбывали деньги. Преимущественно подделывали купюры в 500 грн.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Злоумышленников взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. грн.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы сбыта поддельных денег.

В столице задержали двух фальшивомонетчиков, когда те пытались продать поддельные доллары в "особо крупных размерах". Полицейские договорились с преступниками о покупке $50 тыс. В ходе спецоперации задержали два человека. Еще фальшивых $10 тыс. нашли в машине задержанных.