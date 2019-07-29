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Донецкие фальшивомонетчики приехали на заработки в Киев

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Донецкие фальшивомонетчики приехали на заработки в Киев
Операция по разоблачению фальсификатора проводилась совместно с Нацполициею и под процессуальным руководством прокуратуры Киева Фото:Главком

В Киеве разоблачили сбыт фальшивых денег с временно оккупированной части Донбасса.

Операция по разоблачению фальсификатора проводилась совместно с Нацполициею и под процессуальным руководством прокуратуры Киева, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Жители Донецка, которые сейчас проживают в столице, наладили сбыт поддельной иностранной валюты. Правоохранители задержали обоих дилеров в Киеве при очередной попытке сбыта 300 тыс. Фальшивых евро", - говорится в сообщении.

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"Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители обнаружили еще 700 тыс. Поддельной валюты номиналом по 500 евро. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления", - добавили в СБУ.

В Киеве задержали 31-летнего мужчину, который продавал фальшивые доллары и евро. Покупателей искал в интернете. Валюту предлагал по выгодному курсу.

Преступника взяли "на горячем", когда продавал очередную партию фальшивок, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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