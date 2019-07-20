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суббота, 20 июля 2019 18:10

Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
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В Киеве задержали 31-летнего мужчину, который продавал фальшивые доллары и евро
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве задержали 31-летнего мужчину, который продавал фальшивые доллары и евро
В Киеве задержали 31-летнего мужчину, который продавал фальшивые доллары и евро

В Киеве задержали 31-летнего мужчину, который продавал фальшивые доллары и евро. Покупателей искал в интернете. Валюту предлагал по выгодному курсу.

Преступника взяли "на горячем", когда продавал очередную партию фальшивок, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина хотел купить 5000 евро, польстившись на привлекательный курс. Встретился с продавцом на улице Лейпцигской и в салоне автомобиля начали отсчитывать друг другу деньги. Когда пострадавший при обмене получил первую часть иностранной валюты - 600 евро, сразу заподозрил, что купюры имеют признаки подделки. Вызвал полицию. У злоумышленника изъяли поддельную наличку. Этот человек уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных правонарушений. Поэтому сейчас расследуется четыре эпизода преступной деятельности подозреваемого, который по аналогичному сценарию обменял пострадавшим фальшивую валюту", - рассказал старший следователь Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Сергей Руденко.

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Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают других лиц, причастных к изготовлению и распространению фальшивой валюты, а также окончательное количество пострадавших от действий подозреваемого. Досудебное расследование продолжается. Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На проспекте Труда в Бердянске мужчина устроил стрельбу. Он пытался обменять фальшивые деньги, а когда не получилось, то открыл огонь. Он ранил двух человек, но им на помощь пришли друзья. Нападавшего задержали и избили, а затем передали в руки полиции.

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