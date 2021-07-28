Поиски взрывчатки на Чернобыльской АЭС завершили: фото

Взрывных устройств на территории Чернобыльской атомной электростанции не обнаружили.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: Нацполиция

"Во время проведения проверки взрывных устройств и опасных веществ на территории атомной электростанции не обнаружили. В 15:20 режим аварийной опасности сняли", - говорится в сообщении.

К поиску взрывчатки привлекли следственно-оперативную группу, кинологов и взрывотехников.

"Правоохранители также патрулировали местность на всей 10-километровой территории зоны отчуждения и трех контрольно-пропускных пунктах. АЭС охраняли работники Нацгвардии. Также привлекли два экипажа ГСЧС", - добавили в полиции.

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Сообщение о минировании АЭС прислали неизвестные на электронную почту предприятия "Чернобыльская атомная электростанция". В связи с этим на станции объявили режим аварийной готовности. Письмо о минировании отправили сталкеры, считает председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко. Могли так поступить через последние изменения законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения.