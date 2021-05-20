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Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей

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Поиски украинки в Турции: мобильные вышки &quot;засекли&quot; телефон пропавшей
В Турции ищут одесситку 42-летнюю Яну Кривошею. Женщина последний раз выходила на связь 2 мая. Фото: facebook.com/slava.krivosheya

В Турции продолжаются поиски туристки из Одессы 42-летней Яны Кривошеи.

Полиция уже располагает данными от сотового оператора по GSM-трекингу телефона женщины. На основании их предполагают, что телефон находится на горе, но в очень высокой точке. Об этом Gazeta.ua рассказал брат пропавшей Вячеслав Кривошея.

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"Пока основная версия полиции, что и телефон, и Яна находятся на горе. В ближайшие дни будут прочесывать конкретные участки. Вчера группа из 17 человек прочесала один довольно сложный участок на восточной стороне вершины. Эта часть горы, где ищут телефон, не является частью маршрута для подъема или спуска. То есть, чтобы дойти туда, человек должен был заблудиться и сбиться с маршрута", - рассказал мужчина.

Яна - опытная альпинистка с более чем 20-летним стажем. Гора, на которую поднималась, была для нее простой. Поэтому семья и близкие женщины не исключают похищения, так как спасатели достаточно тщательно и сами, и с дрона прочесали гору. И пока ничего не нашли.

В горах Анталии ищут одесситку 42-летнюю Яну Кривошею. Она полетела в Турцию 1 мая, одна отправилась на вершину горы Геик Сивриси. Оттуда прислала матери фото. А от 2 мая перестала выходить на связь. На 10 число у женщины был билет на обратный рейс. Но в самолет она не села и домой не вернулась. Тогда родные женщины сообщили украинскому консулу в Турции. В стране началась поисковая операция. К поискам привлекли специальный поисковый отряд жандармерии, собак-спасателей, волонтеров и дроны.

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мая

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