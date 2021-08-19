Поиски не дали результата: четверо детей не вернулись из леса

На Закарпатье исчезли четверо детей. Пошли в лес собирать чернику и не вернулись. Их искали всю ночь, но пока безрезультатно. Фото: t.me/dsns_telegram

Вечером 18 августа вблизи села Порошково Ужгородского района на Закарпатье исчезли четверо детей.

5-летняя Людмила, 6-летний Николай, 7-летняя Мария и 8-летняя Даниела пошли в лес собирать чернику и не вернулись. Их жизни под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до +9°C, сообщил министр МВД Денис Монастырский.

"По тревоге подняли силы полиции, спасателей и Нацгвардии. Создали штаб по поиску детей. Кроме правоохранителей к поискам присоединились волонтеры из местных жителей. Используют служебных собак и коптеры", - рассказал Монастырский.

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Приметы детей: Николай - черноволосый, худощавый. Одет в сапоги, черный свитер, черные спортивные штаны. Людмила - блондинка, худощавая. Одета в синее платье и сапоги. Маша - блондинка, худощавая. Одета в спортивный костюм и сапоги. Даниела - светловолосая, худощавая. Одета в черное платье и сапоги.

Всех, кому что-либо известно о судьбе детей, просят звонить 101 или 102.

По состоянию на 08:00 19 августа поиски детей продолжаются, добавили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Всего к поисковым работам привлекли 73 человека, восемь единиц техники, две собаки.

6-летний Алексей Стефанцив из Коломыи 30 ч. блуждал по горам. С родственниками после обеда 14 августа отправился на Говерлу с базы Заросляк. Шли по самому легкому "зеленому" маршрута длиной почти 5 км. Ребенок потерялся на первом же километре, но родные это поняли только через 2 часа. Пытались искать самостоятельно. Потом вызвали спасателей. В 23:00 заявили в полицию. Нашли Алексея вечером 15 августа - мальчика заметили двое волонтеров из Коломыи на вершине горы Большая Козмецкая. Это на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. От тропы на Говерлу мальчик отошел в сторону более чем на 2 км.