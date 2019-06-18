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вторник, 18 июня 2019 11:53

Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп

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Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Во время поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко в поселке Ивановка бойцы Нацгвардии нашли труп 58-летнего мужчины в могиле без креста. Фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Во время поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко в поселке Ивановка Одесской области бойцы Нацгвардии нашли труп 58-летнего мужчины в могиле без креста.

Ноги мужчины были замотаны скотчем, сообщил первый заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Бойцы Национальной гвардии Украины обратили внимание на свежую могилу без креста на территории кладбища в поселке. Когда частично сдвинули насыпь земли - увидели замотанные скотчем ноги. Было установлено, что в этом месте без соответствующего разрешения, при отсутствии родственников, без гроба ранее был похоронен таким варварским способом 59-летний мужчина", - рассказал Аброськин.

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Добавил, что обстоятельства смерти и погребения мужчины устанавливаются.

Поиски Дарьи продолжаются. Полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии и волонтерами увеличили радиус поисков. В Ивановку для усиления прибыли заместитель начальника Департамента, а также практические работники аппарата уголовного розыска, специалисты кинологической службы со специально подготовленными собаками.

13 июня Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка пошла в танцевальный кружок и ее местонахождение не установлено. По тревоге подняли полицейских из 5 ближайших к месту происшествия райотделов полиции. Также задействованы 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров. Водолазы ищут ребенка на воде и под водой. Поиски ведутся и с воздуха.

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