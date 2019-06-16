Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали

Полицейские еще раз опросили родителей пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области.

Была получена уточняющая информация: в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с изображением розового и белых фламинго, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Ивановском районе Одесской области четвертые сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Еще 13 июня в 14.00 девочка пошла на танцевальный кружок. Домой не вернулась

Также известно, что у девочки выключился телефон, как только она отправилась на танцевальный кружок в школу, по сообщению волонтеров из поисковой группы.

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"Девочка вышла от мамы, и через девять минут у нее отключился мобильный. Судя по всему, что-то произошло в самом центре поселка. Но Ивановка - место тихое, там раз в двадцать минут кто-то по улице проезжает. Что произошло, никто не знает. Мы слышали, что девочку увезли на автомобиле, но это не официальная информация", - рассказал Виталий Чулаевский с поисковой группы "Маяк", передает "Точка".

13 июня Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка пошла в танцевальный кружок и ее местонахождение не установлено. По тревоге подняли полицейских из 5 ближайших к месту происшествия райотделов полиции. Также задействованы 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров. Водолазы ищут ребенка на воде и под водой. Поиски ведутся и с воздуха.