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суббота, 29 мая 2021 18:10

Похоронили и откапывали: в морге перепутали покойниц

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Похоронили и откапывали: в морге перепутали покойниц
На Тернопольщине перепутали покойников. 94-летнюю женщину хоронили дважды. Фото: ovid.com.ua

В морге Борщевской райбольницы в Тернопольской области перепутали покойников. Подмену обнаружила дочь 52-летней Надежды Двирник - Оксана. Женщина имела гангрену и умерла от заражения крови. Но когда дочь приехала за телом - то в морге лежала покойница в черном герметичном целлофановом пакете.

Поскольку у Надежды Двирник не было коронавируса, то дочь решила взглянуть на тело и была шокирована. Внутри Оксана обнаружила совсем чужого человека. Женщина вызвала полицию и правоохранительные органы оперативно выяснили, куда делось тело, пишет Овод.

Оказывается, в тот день в больнице умерла еще одна женщина - Василиса Доценко, которой было 94 года. Именно ее упаковали в целлофановый мешок, поскольку та болела коронавирусом. Последние годы женщина жила в гериатрическом доме в Мельнице-Подольской, близкой семьи не было. Похоронить Василису Доценко взялась ее бывшая невестка Дария. Она и попросила знакомых забрать тело из морга.

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Но когда полицейские и работники больницы выяснили, кто ошибочно забрал тело Надежды Двирник, то оказалось, что в Мельнице-Подольской уже состоялись похороны. Эксгумацию тела проводили дальние родственники Василисы Доценко. Пришлось дважды оплачивать услуги могильщиков, а когда привезли тело женщины в село, то священник повторно ее отпевал.

В Борщевский райбольнице открещиваются от подмены тел в морге. Директор медучреждения Виталий Гладкий говорит, когда умирает пациент, то санитары его доставляют в морг. Но это уже другая структура, что подчинена напрямую областном патологоанатомическом бюро. Там говорят, недоразумение произошло потому, что тело женщины забирали знакомые дальних родственников, которые даже не знали, как женщина выглядела.

Но такой путаницы, говорит главный патологоанатом области, могло и не быть, если бы в морге был полноценный штат. Вследствие медреформы услуги моргов не предусмотрены и не оплачиваются Национальной службой здоровья Украины.

В Борщове в морге сегодня свободная вакансия санитара, потому что никто не хочет работать в таких условиях минимальной зарплаты. А врач, который там предусмотрен согласно штатного расписания, уволился и уехал на заработки в Африку.

Татьяна Стус с Богодухова на Харьковщине чуть не похоронила вместо отца чужую женщину. О подмене семье сообщили, когда траурная процессия уже была на кладбище. После звонка гроб с кладбища повезли обратно в морг - поменяли тела, а затем вернулись.

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29
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