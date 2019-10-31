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четверг, 31 октября 2019 19:43

Похитители среди бела дня запихнули мужчину в багажник

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На ул. Исторической в ​​Заводском районе Запорожья похитили мужчину.

Неизвестные на ВАЗе запихнули его в багажник и увезли в неизвестном направлении. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Автор: facebook.com/zaporizhiapolice
  В Запорожье средь бела дня похитили мужчину. Злоумышленников задержали
В Запорожье средь бела дня похитили мужчину. Злоумышленников задержали

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"Во время отработки прилегающей территории, инспекторы заметили автомобиль, который подходил под описание. Остановив автомобиль, патрульные обнаружили в салоне мужчин 31 и 22 лет, которые причастны к преступлению. Также в автомобиле находился и пострадавший", - сказано в сообщении.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств.

На ул. Онискевича в Святошинском районе Киева три человека посадили мужчину в автомобиль Skoda темно-зеленого цвета с номерами 12016 ЕА и увезли в неизвестном направлении.

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