Похитили мужчину и требовали $1 млн - полиция задержала банду

Бандиты похитили из Одессы мужчину. Фото: Національна поліція

Полиция задержала похитителей людей в Одессе.

Они похитили мужчину и требовали $1 млн за его возвращение, написал глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

Похищение произошло в ночь с 23 на 24 марта. На взятом напрокат авто мужчину вывезли в Киев и держали связанным в арендованной квартире. Отцу по телефону сообщили условия.

Двух сообщников похитителей задержали во время передачи части денег в размере $100 тыс.

В арендованной квартире в центре Киева спецназовцы освободили заложника. Он не получил повреждения. Правоохранители задержали 4 человека. Похитители оказались выходцами из одной из стран Закавказья.

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"Мы проверяем их криминальную историю и законность пребывания на территории Украины. Заказчик тоже в руках полиции - его задержали. Подробности позже", - сказал Клименко.

Во Львове задержали злоумышленников, которые похитили и пытали бизнесмена. Они силой вывезли местного предпринимателя в лес, избивали и угрожали расправой над родными. Их нанял 30-летний мужчина, который одолжил у бизнесмена $200 тыс. и не хотел отдавать.