 
Ексклюзивы
1/5
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Большой хлебозавод на Днепропетровщине остановился из-за сверхвысоких цен на газ
Просмотров: 9
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Наша полиция – узаконенный криминалитет – писатель
Просмотров: 9
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Просмотров: 13647
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
3 Просмотров: 1593
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
2 Просмотров: 5409
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 2817
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Просмотров: 963
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 3231
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Просмотров: 2250
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
1 Просмотров: 1935
Фото
Все фото
3
3
5
6
4
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
Редакцию Гордона обстреляли
Редакцию Гордона обстреляли
За границу на списанном самолете: контрабандистов задержали с поличным
За границу на списанном самолете: контрабандистов задержали с поличным
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Смертельное восхождение на Говерлу: спасатели помогают выжившим туристам
Смертельное восхождение на Говерлу: спасатели помогают выжившим туристам
Видео
Все видео
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара
На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара
Сын бывшего топ-чиновника Минобразования избил прохожего в Киеве
Сын бывшего топ-чиновника Минобразования избил прохожего в Киеве
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Интервью
1/5
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 2826
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1827
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4977
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 765
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 531
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
среда, 19 января 2022 21:38

Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
3

  Комментировать

Один из подозреваемых в убийстве ребенка в Запорожской области признался в совершении еще одного особо тяжкого преступления
Фото: zp.npu.gov.ua
Один из подозреваемых в убийстве ребенка в Запорожской области признался в совершении еще одного особо тяжкого преступления
Один из подозреваемых в убийстве ребенка в Запорожской области признался в совершении еще одного особо тяжкого преступления

Подозреваемые в жестоком убийстве 11-летнего Максима Самофалова в Запорожской области признались в еще одной расправе.

Их жертвой стала 48-летняя женщина, считавшаяся пропавшей без вести, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В ходе следствия один из подозреваемых признался в похищении и убийстве 48-летней женщины. Он рассказал, что из-за конфликта злоумышленники 24 сентября 2021 года убили 48-летнюю жительницу Акимовского района. Вещи женщины они сожгли, а ее тело выбросили в реку", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похитили, чтобы поиздеваться: новые подробности убийства 11-летнего мальчика

Во время следственных действий правоохранители обнаружили труп без вести пропавшей женщины.

Следователи открыли еще два уголовных производства - по факту похищения и умышленного убийства. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

В Запорожской области нашли тело 11-летнего Максима Самофалова из поселка Акимовка 17 января. Пропал пять месяцев назад – 29 августа 2021 года вышел из дома и не вернулся.

Школьника похитили, пытали. А когда умер от побоев – забетонировали в подвале дома, где удерживали. В этом подозревают двоих мужчин – им 46 и 25 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Основали крупнейшую украинскую организацию в Великобритании

Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе

Самое читаемое
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
Мокрые и счастливые – как украинцы купались на Крещение в ледяной воде: яркие фото
43
 Просмотров: 13656
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
Обнаженные депутаты полезли в ледяную воду - разделся до трусов и Литвин
15
 Просмотров: 13167
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 13068
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 10548
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину Просмотров: 8073
Происшествия
Редакцию Гордона обстреляли
Редакцию Гордона обстреляли
3
 Просмотров: 1017
"Бухим меньше нужно ездить": 16-летний Харьковский отличился в суде
"Бухим меньше нужно ездить": 16-летний Харьковский отличился в суде Просмотров: 1044
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
 Просмотров: 2448
Выпустил пулю в подбородок: на Донбассе нашли застреленным молодого контрактника
Выпустил пулю в подбородок: на Донбассе нашли застреленным молодого контрактника Просмотров: 981
Похитили, чтобы поиздеваться: новые подробности убийства 11-летнего мальчика
Похитили, чтобы поиздеваться: новые подробности убийства 11-летнего мальчика
 Просмотров: 4374
Больше всего комментируют
3
"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
3
"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети
2
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
2
Филарет пошел в суд восстанавливать свою церковь
2
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
Голосов: 439
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть