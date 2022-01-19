Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении

Фото: zp.npu.gov.ua

Подозреваемые в жестоком убийстве 11-летнего Максима Самофалова в Запорожской области признались в еще одной расправе.

Их жертвой стала 48-летняя женщина, считавшаяся пропавшей без вести, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В ходе следствия один из подозреваемых признался в похищении и убийстве 48-летней женщины. Он рассказал, что из-за конфликта злоумышленники 24 сентября 2021 года убили 48-летнюю жительницу Акимовского района. Вещи женщины они сожгли, а ее тело выбросили в реку", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похитили, чтобы поиздеваться: новые подробности убийства 11-летнего мальчика

Во время следственных действий правоохранители обнаружили труп без вести пропавшей женщины.

Следователи открыли еще два уголовных производства - по факту похищения и умышленного убийства. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

В Запорожской области нашли тело 11-летнего Максима Самофалова из поселка Акимовка 17 января. Пропал пять месяцев назад – 29 августа 2021 года вышел из дома и не вернулся. Школьника похитили, пытали. А когда умер от побоев – забетонировали в подвале дома, где удерживали. В этом подозревают двоих мужчин – им 46 и 25 лет.