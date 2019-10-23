Похищение младенца под Киевом: что известно о мотиве преступницы

Полицейские нашли похищенного под Киевом 3-месячного Дениса Туженова. Фото - facebook.com/KyivOperativ

Младенца в поселке Коцюбинское Киевской области похитила женщина, которая не может иметь собственных детей.

Собиралась воспитывать мальчика как своего. Об этом в Facebook сообщает общественная организация "Служба розыска детей".

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"Похитительница призналась, что действительно умышленно похитила младенца и привезла его домой. Планировала воспитывать, как собственного. И обмануть мужа, который временно в другой стране, что это их ребенок. На такой отчаянный и жестокий шаг женщина решилась после очередного выкидыша", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полиции понадобилось 5 часов, чтобы найти ребенка и задержать воровку.

23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери. Исчезла в неизвестном направлении легковушке серебристого цвета.