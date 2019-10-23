Похищение 3-месячного мальчика под Киевом: первые подробности

Полицейские нашли похищенного под Киевом 3-месячного Дениса Туженова. Фото - facebook.com/pol.kyivregion

Похитительница 3-месячного Дениса Туженова с Коцюбинского в Киевской области приехала в поселок на такси. На нем же скрылась с ребенком.

Мальчик жив и невредим, его осмотрели медики, сообщил Николай Жукович из областной полиции.

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"Был введен план-перехват, ориентирование на легковушку передали патрулям Киева и области. Вскоре автомобиль нашли, водитель дал показания следователям. Позже, личность похитительницы установили и задержали в Софиийський Борщаговке в ходе оперативно-розыскных действий", - рассказал Жукович.

Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения. Открыто уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

23 октября около 11:30 в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери. Исчезла в неизвестном направлении легковушке серебристого цвета.