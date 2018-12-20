Похищали людей и требовали деньги: банду рэкетиров взяли "на горячем"

Фото: cv.npu.gov.ua

Банду из 4 рэкетиров обезвредили правоохранители на Буковине. Один из них - бывший сотрудник полиции.

Преступников подозревают в запугивании предпринимателей с целью "крышевание" их бизнеса, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области. .

Схватили бандитов, когда те похитили 37-летнего перевозчика. У него преступники украли 2 автомобиля - микроавтобус Volkswagen-LT35 и легковушку Mercedes Benz. Один из автомобилей продали и поделили деньги. А перевозчика били, пока он не потерял сознание. После вывезли за город и удерживали в заброшенном доме. Таким образом бандиты требовали у мужчины $200 за каждый рейс.

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Правоохранителям удалось задержать всех членов банды. Во время обыска нашли оружие и боеприпасы.

"Все члены группы уже были ранее судимы за различные тяжкие преступления, в том числе и за разбойные нападения,. Отбыв наказание, они и дальше нарушали закон и занимались вымогательством, похищением людей и незаконным завладением транспортными средствами. Члены преступной группы находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос объявления им подозрений", - рассказал начальник ГУ ЧП в Черновицкой области Анатолий Дмитриев.

Задержанным от 27 до 48 лет. Их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В Волочиске на Хмельнитчине задержали банду рэкетиров. Они угрожали и избивали потерпевших. А потом еще и вымогали деньги у полицейского, который вмешался в ситуацию. В банду входил бывший милиционер.