Пограничники выстрелами задерживали контрабандистов

Мужчины пытались перенести через границу 12 тысяч пачек контрабандного табака Фото: ukrinform.ua

На Буковине на украинском-румынской границе остановили контрабандистов, которые нелегально пытались переправить в соседнюю страну сигареты.

Мужчины пытались перенести через границу 12 тыс. пачек контрабандного табака, пишет tsn.ua. Стоимость партии оценивается в полмиллиона гривен.

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Когда контрабандисты заметили пограничников, то бросились бежать, а на требование остановиться не реагировали.

Правоохранители начали стрелять в воздух, одного контрабандиста в конечном итоге задержали.

В Харьковской области на границе человек спрятался в заснеженном рове от пограничников, но его заметил тепловизор. Нарушителем оказался гражданин России.