Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР

Мужчине запретили въезд в Украину. Фото: ГПСУ

На пропуске "Кучурган" в Белгород-Днестровском р-не Одесской обл. пограничники выдворили молдаванина-украинофоба.

Иностранец вел себя агрессивно. Говорил, что не признает Украину и ее власть, передает 048.ua.

Мужчина заявил, что является гражданином СССР и пропагандировал коммунистическую идеологию. Он нецензурно выражался, провоцировал и пытался проводить видеосъемку на мобильный телефон.

Этот граждан ведет себя так не впервые. Ранее его задерживали 30 декабря.

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Пограничники составили административный протокол и запретили ему въезд в Украину на 3 года.

На пункте пропуска "Кучурган" в Одесской обл. на границе с Молдовой сотрудники Госпогранслужбы задержали подозрительный автомобиль. Все авто был обклеено символикой Советского Союза, вместо номерных знаков - самодельные "советские бляхи", сообщает Государственная пограничная служба Украины.