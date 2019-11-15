Пограничники устроил смертельную аварию

Пограничник устроил масштабное ДТП. Фото: volyn.com.ua

Начальник одного из структурных подразделений Чопского пограничного отряда спровоцировал аварию, в которой погиб человек.

Пограничник был за рулем автомобиля Mercedes с европейскими номерами, сообщает пресс-служба ГБР.

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Мужчина превысил скорость и выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с легковушкой Chevrolet и грузовиком Тата. Погиб пассажир, сидевший в автомобиле Mercedes. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Пограничнику сообщили о подозрении. Сейчас он под стражей.

11 ноября около 11 утра в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом столкнулись легковушки и маршрутка. Авария произошла на ул. Авиаторов, 27. Есть пострадавшие.