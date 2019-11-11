Под Киевом маршрутка после удара влетела во двор: показали видео

Под Киевом маршрутка после столкновения с легковушкой влетела во двор. Фото - скриншот

11 ноября около 11 утра в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом столкнулись легковушки и маршрутка. Авария произошла на ул. Авиаторов, 27.

Есть пострадавшие, сообщили в патрульной полиции Киевской области.

"Столкнулись Opel Astra, ВАЗ 2101 и РУТА. По предварительным данным аварийную ситуацию создал водитель Opel, когда переезжал улицу слева направо по ходу движения автомобиля ВАЗ 2101. Водитель ВАЗа смогла сманеврировать и обойти Opel. Однако, совершила столкновение с автобусом, который двигался по встречной полосе. Вследствие ДТП пострадал водитель автобуса и водитель ВАЗ", - сказано в сообщении.

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В салоне легковушки находился еще 2-летний ребенок в автокресле, которое его и спасло от травм.

А в автобусе кроме водителя находилась женщина с 12-летним ребенком. На месте происшествия их осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь.

Все обстоятельства происшествия выясняет следствие.

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