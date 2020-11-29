Пограничники поймали немца, которого разыскивает Интерпол

На Сумщине на границе с Российской Федерацией задержали гражданина Германии, которого разыскивает Интерпол.
43-летнего мужчину задержали пограничники Сумского отряда в пункте пропуска "Бачевск". Он хотел пересечь границу на авто марки Renault, передает Государственная пограничная служба Украины.
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Иностранца задержали, и сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве. Бюро подтвердило, что мужчина в розыске в Германии. Его подозревают в отмывании денег и банковском мошенничестве.
Немец прибыл в Украину в конце прошлого года, а в розыск его объявили лишь полгода назад.
Гражданина Германии передали представителям Национальной полиции. Они займутся его экстрадицией в Германию для привлечения к уголовной ответственности.
В Стамбуле правоохранители арестовали пять из 18 человек, ранее задержанных и подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами, среди которых есть граждане Украины.
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