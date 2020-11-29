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воскресенье, 29 ноября 2020 11:27

Пограничники поймали немца, которого разыскивает Интерпол

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Пограничники поймали немца, которого разыскивает Интерпол
Пограничники задержали немца, которого разыскивает Интерпол. Фото: https://dpsu.gov.ua/ua

На Сумщине на границе с Российской Федерацией задержали гражданина Германии, которого разыскивает Интерпол.

43-летнего мужчину задержали пограничники Сумского отряда в пункте пропуска "Бачевск". Он хотел пересечь границу на авто марки Renault, передает Государственная пограничная служба Украины.

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Иностранца задержали, и сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве. Бюро подтвердило, что мужчина в розыске в Германии. Его подозревают в отмывании денег и банковском мошенничестве.

Немец прибыл в Украину в конце прошлого года, а в розыск его объявили лишь полгода назад.

Гражданина Германии передали представителям Национальной полиции. Они займутся его экстрадицией в Германию для привлечения к уголовной ответственности.

В Стамбуле правоохранители арестовали пять из 18 человек, ранее задержанных и подозреваемых в причастности к незаконной торговле органами, среди которых есть граждане Украины.

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