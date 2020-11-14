Пограничники нашли в лесу пулемет

Оружие нашли у границы с РФ. Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Луганского отряда из состава Объединенных сил обнаружили в лесу крупнокалиберный пулемет.

"Произошло это на участке, где рядом и граница с РФ, и линия разграничения с временно оккупированной частью Луганской области. Предмет похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый пограничный наряд обнаружил в лесу вблизи железнодорожной станции Ильенко", - сообщает ГПСУ.

Пограничники сообщили о находке сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

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Подозрительный предмет изъяли сотрудники Национальной полиции. Экспертиза установит, действительно ли это пулемет.

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