Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год

Более 26 тыс. человек получили травмы в ДТП с начала года. Фото - 24 канал

За 10 месяцев 2019-го года в Украине произошло почти 130 тыс. аварий. В результате этих ДТП травмы получили более 26 тыс. 700 человек.

Печальную статистику озвучил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий, передает МВД Украины.

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"Почти 130 тысяч ДТП произошло за 10 месяцев этого года. В них травмированы более 27 тысяч 700 человек и к сожалению - погибли 2716 на наших дорогах в этом году", - отметил он.

По словам Билошицкого, чтобы уменьшить эту цифру, следует в первую очередь повысить правовое сознание водителей. Ведь только за прошлый год 2 млн нечестных водителей привлечены к ответственности.

На киевских дорогах с начала года остановили более 1000 нетрезвых водителей. В среднем за день в столице патрульные проявляют 33 нетрезвых водителей.