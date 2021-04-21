Погибшего из покореженного кроссовера доставали спасатели - видео

Спасателям пришлось вырезать погибшего из покореженного авто. Фото: скрин с видео ДСНС

В ДТП на Днепропетровщине погиб 34-летний водитель легкового авто, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"20 апреля в 18:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение от сотрудников полиции о том, что на автодороге Т0401 Днепр - Мелитополь в Синельниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По указанному адресу немедленно направили дежурные отделения 48-й государственной пожарноспасательной части Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области", - сообщили в ДСНС.

На месте происшествия спасатели выяснили, что в результате столкновения двух легковых автомобилей Renault Duster и Chevrolet Captiva погиб один человек и пострадали еще пятеро.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования разжали конструкции автомобиля Chevrolet Captiva и изъяли тело погибшего водителя 1986 года рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В жуткой аварии сошлись две легковушки: есть погибший

Пять пострадавших мужчин до прибытия пожарно-спасательного подразделения доставили в Синельниковскую центральной районной больницы. После медицинского осмотра двух мужчин госпитализировали.

К ликвидации последствий аварии привлекли восьмерых бойцов личного состава и две единицы спасательной техники Главного управления ДСНС в области.

В селе Иванчи Варашского района Ровенской области произошла смертельная авария. Там 46-летний местный житель за рулем Renault Trafic сбил супружескую пару односельчан, которые ехали на скутере. 51-летний скутерист от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 46-летняя жена в реанимации, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.