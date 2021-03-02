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среда, 03 марта 2021 05:25

Погибли врач и 3 пациента
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Сегодня, 3 марта, проходит месяц от смертельного пожара в Запорожской областной инфекционной больнице.

Огонь вспыхнул в боксе реанимации на первом этаже в 23:25. Там лежали больные коронавирусом. Всего в помещении находились 12 человек. Пожарные пытались потушить пламя и спасти пациентов. Большинство из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар. Погибли 3 пациента и врач
Фото: zp.dsns.gov.ua
В Запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар. Погибли 3 пациента и врач
В Запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар. Погибли 3 пациента и врач
В Запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар. Погибли 3 пациента и врач
В Запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар. Погибли 3 пациента и врач

Шесть пациентов, анестезиолог Антон Климов и медбрат Александр Симин отравились угарным газом и обожглись. Умерли анестезиолог 26-летняя Ольга Глива и трое пациентов - 76-летняя Валентина Поплавко, 69-летний Александр Захаров и Мая Вагина, 91 год. Смерть наступила от ожогового шока, по выводам экспертов.

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В боксе реанимации взорвалась система, которая поставляет кислород к аппаратам ИВЛ, по предварительной информации. Следователи проверяют исправность оборудования и возможные нарушения пожарной безопасности. Окончательную причину назовут только после проведения соответствующих экспертиз. Они могут длиться еще как минимум 2 месяца, рассказала Gazeta.ua Елена Лебединская из отдела коммуникации областной полиции.

"Назначен комплекс экспертиз. Это строительно-техническая, электронно-техническая, пожарно-техническая и тому подобное. Экспертизы проводит Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Его специалистов привлекли для обеспечения всестороннего и беспристрастного расследования", - рассказала Елена Лебединская.

В деле один подозреваемый. Это завхоз больницы 64-летний Игорь Носов. Он под ночным домашним арестом. Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели людей. Однако он уверяет, что оборудование не обслуживал.

Причиной смертельного пожара в областной инфекционной больнице в Запорожье могли стать аппараты ИВЛ с увеличенной подачей кислорода. Такую версию не исключает главный врач учреждения Владимир Шинкаренко. По его словам, эта трагедия подобна к инцидентам в Турции, России и Западной Европе, где также взрывалось оборудование.

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Дата
03
марта

Погибли врач и 3 пациента

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