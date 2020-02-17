Погибли двое братьев: новые подробности трагедии с затонувшим авто

На Львовщине в пруду утонуло авто Audi 80. Погибли 4 человека. Фото - lviv.depo.ua

Мужчинам, которые утонули вместе с авто Audi в пруду в селе Коты Яворовского района Львовской области, было от 19 до 24 лет. Среди них двое братьев.

Трагедия произошла ночью, свидетелей не было. Лишь под утро кто-то из селян увидел колеса машины, торчащие из-под воды. Люди самостоятельно стали доставать авто, но помочь уже ничем не смогли, говорится в ТСН.

Трое из погибших возвращались с дискотеки из соседнего села. Водитель - со свадьбы: на капоте остатки украшений, а в багажнике цветы.

"Прекрасные ребята были, с одним я учился в училище, в общежитии вместе жили. Водитель сам был на свадьбе, но потом их забрал с дискотеки. Но он не пьет, он за рулем был", - убеждает друг погибших Роман Дацко.

В салоне авто люди нашли женские ботинки, поэтому когда прибыли спасатели - час обследовали водоем, нет ли там еще кого.

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Глубина водоема - примерно 1,5 м. Авто пробило лед и, по предварительным данным, перевернулось на крышу. Поэтому мужчины не смогли самостоятельно выбраться из ледяной ловушки. По словам местных, ночью будо 5 градусов мороза. Поэтому, вероятно, водителя занесло на скользкой дороге.

"Колеса авто не соответствующие погоде, поскольку на задней оси были летние колеса, а на передней оси - зимние, но ненадлежащие к эксплуатации", - говорят в полиции.

Окончательную причину ДТП полиция сможет назвать после ряда экспертиз. В том числе и судебно-токсикологической, которая выяснит, был ли водитель трезв.

16 февраля около 8.30 в селе Коты Яворовского района Львовской области из пруда вытащили автомобиль AUDI 80. В салоне были тела четырех человек. Погибшие - жители села Коты и Песоцки.