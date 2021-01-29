В Украине за 5 лет при выполнении погибли 39 полицейских. Фото: npu.gov.ua

В Украине за 5 лет при исполнении обязанностей погибли 39 полицейских.

Из них в прошлом году - 3. Об этом во время брифинга сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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"В прошлом году благодаря полицейским удалось спасти 606 граждан, среди них 64 ребенка. И иногда, спасая других, наши коллеги отдают в обмен собственные жизни. За 5 лет мы потеряли при выполнении 39 полицейских, из них в прошлом году - трех ", - сказал Клименко.

На Чудновском мосту в Житомире столкнулись троллейбус и Volkswagen Polo. Водитель последнего выехал на встречную полосу, удар был боковой. Легковушкой управлял полицейский 35-летний Игорь Мороз. От полученных травм он погиб на месте. Капитан полиции ехал на собственном автомобиле для выполнения служебного задания.