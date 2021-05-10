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понедельник, 10 мая 2021 07:22

Погибла вся семья: новые подробности и фото аварии с младенцем
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Появились подробности смертельной аварии на трассе Киев-Чоп возле села Колоденка Ровенского района.

В результате столкновения Mercedes-Benz Sprinter и Аudi А4 погибла семья, ехавшая в последнем - 34-летний мужчина, его 37-летняя жена и сын 1,5 месяца. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

На трассе Киев-Чоп столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Аudi А4. Погибла семья, которая ехала в последнем
Фото: rv.npu.gov.ua
На трассе Киев-Чоп столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Аudi А4. Погибла семья, которая ехала в последнем
На трассе Киев-Чоп столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Аudi А4. Погибла семья, которая ехала в последнем
На трассе Киев-Чоп столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Аudi А4. Погибла семья, которая ехала в последнем
На трассе Киев-Чоп столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и Аudi А4. Погибла семья, которая ехала в последнем

Водитель Аudi А4 ехал в направлении Киева. Выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinte под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области.

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"От полученных в ДТП травм на месте происшествия погиб водитель легковушки, а также его полуторамесячный сын. Кроме того травмировалась и 37-летняя жена водителя автомобиля Аudi. У нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, политравму, мозговую кому, перелом бедра и перелом предплечья. Несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь женщине не удалось: через несколько часов она умерла в больнице", - рассказали полицейские.

Водителя микроавтобуса с покореженного авто доставали спасатели. У него политравма, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы. Мужчину госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу.

Следователи открыли уголовное производство. Были ли водители трезвыми - станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Смертельная дорожно-транспортное происшествие произошло 9 мая около 17:20 на автодороге Киев-Чоп в селе Колоденка Ровенского района. По предварительной информации, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом.

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10
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