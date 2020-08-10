Погиб ребенок, который был один на пляже

На Безлюдовском водохранилище под Харьковом утонул 10-летний ребенок.
Происшествие случилось около 16 часов в воскресенье, 9 августа, сообщили медики Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает "Сегодня".
"10-летний мальчик находился на пляже один. Из воды его вытащили неравнодушные люди", - рассказали врачи.
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Бригада скорой помощи прибыла на место вызова через 3 минуты после звонка. Врачи сделали все возможное, но не смогли его спасти.
Около 3 часов ночи 19 июля в Одессе с обрыва сорвался 12-летний мальчик и упал на камни на пляже. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте.
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