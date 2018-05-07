Погиб парень, который перебегал трассу возле пешеходного моста

Погиб 23-летний мужчина с Ровенщины. фото: Полиция

В Обуховском районе Киева на 28-м километре автодороги Киев-Знаменка погиб человек.

23-летний гастарбайтер из Ровенщины перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Попал под колеса легковушки Volkswagen. От травм скончался на месте, сообщает полиция Киевской области.

Водитель авто был трезв. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Продолжается досудебное расследование.

Полицейские добавили, что в 15 метрах от места ДТП есть пешеходный мост.

В Киеве металлический обломок пробил пол трамвая и ранил пассажирку. 80-летнюю женщину госпитализировали с переломом двух костей голени.