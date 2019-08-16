Погиб мужчина, которого водитель выгнал ночью из автобуса

На трассе погиб 31-летний мужчина, которого водитель выгнал из автобуса. Фото - tp.npu.gov.ua

Между селами Зеленое и Старые Петликовцы в Бучацком районе Тернопольской области на трассе погиб 31-летний мужчина. Его водитель маршрутки ночью выгнал из автобуса. Позже он погиб под колесами Volkswagen на трассе.

Известно, что мужчина ехал из Ивано-Франковска в Тернополь. Был нетрезв и у него произошел конфликт с водителем маршрутки, рассказал начальник отдела коммуникации ГУНП в Тернопольской области Сергей Крета.

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"Маршрутчик выгнал его из салона в поле между селами на Тернопольщине. Мужчина останавливал автомобили на трассе. Его несколько раз просили отойти с дороги. Одни из водителей не заметил мужчину на дороге и сбил. Житель Прикарпатья погиб на месте", - сообщил Сергей Крета.

Водитель авто был трезв. Продолжается следствие.

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