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вторник, 24 августа 2021 04:10

Погиб известный украинский путешественник-рекордсмен

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Погиб известный украинский путешественник-рекордсмен
Погиб украинский путешественник Валентин Черненко. Фото: fakty.ua

В ДТП погиб украинский путешественник Валентин Черненко.

"22 августа рекордсмен Украины Валентин Черненко со своей маленькой дочкой Евой погиб в страшной автокатастрофе. Это она на старте подарила папе в далекое путешествие свою игрушку, которая стала в пути для Валентина счастливым талисманом..."- сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

Черненко отправился в поход в апреле 2019 года. Он за 161 день совершил одинокий пеший переход из Киева до Лиссабона длиной 5477 км. Это официальный рекорд Украины.

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Бывший секретарь СНБО Александр Данылюк попал в ДТП. Об этом рассказал в Facebook.

Происшествие случилось в ночь с 17 на 18 августа. Политик ехал на мотоцикле, и вдруг непогода прямо перед ним свалила дерево.

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