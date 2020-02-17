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понедельник, 17 февраля 2020 16:17

Погиб иностранец: новые подробности смертельной драки с поножовщиной

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Погиб иностранец: новые подробности смертельной драки с поножовщиной
На Сумщине возле кафе произошла драка со смертельной резней. Фото - newsmakers.com.ua

В Сумской области задержали 25-летнего подозреваемого в убийстве 27-летнего мужчины возле кафе в Шостке.

Погибшим оказался гражданин Грузии. Его 24-летний товарищ, который получил ранения, местный житель, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Еще один участник конфликта - 31-летний неоднократно судимый мужчина. Его разыскивают.

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"Мужчины выясняли отношения из-за девушек, вчетвером вышли на улицу. Применили нож", - добавили в прокуратуре.

Прокурор и следователь готовят 25-летнему задержанному сообщение о подозрении.

Следствие по делу продолжается.

Драка возле кафе в Шостке Сумской области произошла ночью 17 февраля. В результате 27-летний мужчина получил смертельное ножевое ранение. Его 24-летнего товарища в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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