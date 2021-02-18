Погиб 5-летний ребенок

 
Ексклюзивы
1/5
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 288
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1395
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1350
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 3456
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 216
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 756
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1116
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1035
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 198
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
4
4
4
3
Брали до 7 клиентов: копы накрыли 2 борделя
Брали до 7 клиентов: копы накрыли 2 борделя
В Киеве догхантеры массово рассыпают отраву для собак
В Киеве догхантеры массово рассыпают отраву для собак
В Чехии погибли украинцы
В Чехии погибли украинцы
С реки вытащили тела мужчины и женщины
С реки вытащили тела мужчины и женщины
Мать двух детей бесследно исчезла в Киеве
Мать двух детей бесследно исчезла в Киеве
Видео
Все видео
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
4-летнему мальчику воспитательница в садике заклеила рот
4-летнему мальчику воспитательница в садике заклеила рот
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
17-летний парень забил дядю
17-летний парень забил дядю
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 225
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1350
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 216
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 846
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 630
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 февраля 2021
2 Просмотров: 675
Привид
Виходжу з дітьми на прогулянку. Радіємо сонцю і снігу. Та раптом легкість буття переривають слова сусідки баби Тоні. – А ти знаєш, що у ...
четверг, 18 февраля 2021 13:10

Погиб 5-летний ребенок

  Комментировать

18 февраля в 02:40 на ул. Декабристов в Белой Церкви Киевской области вспыхнул одноэтажный дом. Погиб 5-летний ребенок.

По сообщению соседей, родители оставили ребенка дома, чтобы сходить в магазин. А когда вернулись, то увидели дым из окна жилища, рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: kv.dsns.gov.ua
  Под Киевом загорелся одноэтажный дом. Погиб 5-летний ребенок
Под Киевом загорелся одноэтажный дом. Погиб 5-летний ребенок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Никто не сдерживал слез: как прощались с погибшей в пожаре врачом

"Отец разбил окно, чтобы попасть внутрь. Но от доступа кислорода огонь целиком охватил деревянные конструкции сооружения", - сказано в сообщении.

Автор: kv.dsns.gov.ua
  Родители ночью оставили ребенка, чтобы сходить в магазин. Когда вернулись - дом горел
Родители ночью оставили ребенка, чтобы сходить в магазин. Когда вернулись - дом горел

Потушить огонь спасателям удалось в 6:07. При разборке конструкций здания они нашли тело ребенка.

Причина возникновения пожара устанавливается.

В Погребище Винницкой области во время пожара погибли 73-летняя женщина и ее 8-летняя внучка. Горела одна из комнат их квартиры на 1-м этаже пятиэтажки. Из соседних квартир спасатели сразу эвакуировали 4 жителей дома, вывели на свежий воздух троих, и спасли еще 4 человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погиб 5-летний ребенок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов

В аэропорту украли мешки с бриллиантами

От водителя до владельца автоконцерна: что нужно знать о Феррарі

Открыли новую планету

Микеланджело завещал похоронить себя в городе детства

Начался самый трагичный этап Революции достоинства

Самое читаемое
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 20718
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11610
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ Просмотров: 9549
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 7389
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 6039
Происшествия
Трое ребят провалились под лед
Трое ребят провалились под лед Просмотров: 72
Женщина загадочно исчезла: появились подробности гибели украинцев в Чехии
Женщина загадочно исчезла: появились подробности гибели украинцев в Чехии Просмотров: 621
Центральные станции метро закрыли
Центральные станции метро закрыли Просмотров: 333
Пьяный 16-летний подросток на чужом авто покалечил людей: подробности
Пьяный 16-летний подросток на чужом авто покалечил людей: подробности Просмотров: 378
Брали до 7 клиентов: копы накрыли 2 борделя
Брали до 7 клиентов: копы накрыли 2 борделя
3
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2
Привид
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
1
Украина снова осталась без медалей на Чемпионате мира по биатлону
Голосов: 214
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть