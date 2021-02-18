18 февраля в 02:40 на ул. Декабристов в Белой Церкви Киевской области вспыхнул одноэтажный дом. Погиб 5-летний ребенок.

По сообщению соседей, родители оставили ребенка дома, чтобы сходить в магазин. А когда вернулись, то увидели дым из окна жилища, рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: kv.dsns.gov.ua Под Киевом загорелся одноэтажный дом. Погиб 5-летний ребенок

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"Отец разбил окно, чтобы попасть внутрь. Но от доступа кислорода огонь целиком охватил деревянные конструкции сооружения", - сказано в сообщении.

Автор: kv.dsns.gov.ua Родители ночью оставили ребенка, чтобы сходить в магазин. Когда вернулись - дом горел

Потушить огонь спасателям удалось в 6:07. При разборке конструкций здания они нашли тело ребенка.

Причина возникновения пожара устанавливается.

В Погребище Винницкой области во время пожара погибли 73-летняя женщина и ее 8-летняя внучка. Горела одна из комнат их квартиры на 1-м этаже пятиэтажки. Из соседних квартир спасатели сразу эвакуировали 4 жителей дома, вывели на свежий воздух троих, и спасли еще 4 человека.