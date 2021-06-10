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четверг, 10 июня 2021 17:27

Погиб 13-летний парень

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В г. Подгайцы Тернопольской области в ДТП погиб 13-летний школьник. Парень на мотоцикле врезался в микроавтобус.

ДТП произошло 10 июня около 5:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua
  На Тернопольщине в ДТП погиб 13-летний школьник
На Тернопольщине в ДТП погиб 13-летний школьник

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"13-летний парень, выезжая на мотоцикле со второстепенной дороги на основную, не пропустил микроавтобус и врезался в него. От полученных травм парень погиб на месте аварии", - рассказали полицейские.

Автор: tp.npu.gov.ua
  Парень на мотоцикле врезался в микроавтобус
Парень на мотоцикле врезался в микроавтобус

Добавили, что для того, чтобы управлять мотоциклом и скутером, нужно иметь водительское удостоверение, которое выдают с 16 лет.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

На первом шлюзе дачного массива Осокорки в Киеве скутер врезался в автомобиль Skoda Octavia. Пассажиру и водителю - по 15 лет. Последний погиб. По словам пассажира, его товарищ выменял скутер на Iphone 5, и ни прав, ни других документов у него не было. Также он сообщил, что в момент аварии они как входили в поворот и не рассчитали скорость, двигаясь примерно 50-60 км в час.

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