Погиб 13-летний парень

В г. Подгайцы Тернопольской области в ДТП погиб 13-летний школьник. Парень на мотоцикле врезался в микроавтобус.

ДТП произошло 10 июня около 5:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине в ДТП погиб 13-летний школьник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 32-летний мужчина погиб в свой день рождения

"13-летний парень, выезжая на мотоцикле со второстепенной дороги на основную, не пропустил микроавтобус и врезался в него. От полученных травм парень погиб на месте аварии", - рассказали полицейские.

Автор: tp.npu.gov.ua Парень на мотоцикле врезался в микроавтобус

Добавили, что для того, чтобы управлять мотоциклом и скутером, нужно иметь водительское удостоверение, которое выдают с 16 лет.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

На первом шлюзе дачного массива Осокорки в Киеве скутер врезался в автомобиль Skoda Octavia. Пассажиру и водителю - по 15 лет. Последний погиб. По словам пассажира, его товарищ выменял скутер на Iphone 5, и ни прав, ни других документов у него не было. Также он сообщил, что в момент аварии они как входили в поворот и не рассчитали скорость, двигаясь примерно 50-60 км в час.