Поезд вынужденно остановили в поле

7 ноября возле станции Коростень Житомирской остановился поезд Интерсити Львов - Киев.
Остановка была вынуждена из-за сообщения о заминировании, сообщил директор департамента инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис в Facebook.
Чиновник ехал этим поездом в Киев.
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"Меня эти заминирования преследуют и достали. Интерсити Львов - Киев заминирован, стоим в поле, ищем взрывчатку ", - написал Роман Матис.
В полиции Житомирщины сообщили, что на электронную почту им поступило письмо об угрозе взрыва в поезде Львов - Киев. Поезд остановили и евакуировалы около 500 пассажиров.
Сейчас сообщение о заминировании проверяют взрывотехники. На сколько он задержится, пока неизвестно.
Сегодня сообщили о заминировании Верховной Рады Украины. Депутаты продолжили работать до конца рабочего дня. В здании спасатели ищут взрывчатку.
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