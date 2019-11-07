Поезд вынужденно остановили в поле

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7 ноября возле станции Коростень Житомирской остановился поезд Интерсити Львов - Киев.

Остановка была вынуждена из-за сообщения о заминировании, сообщил директор департамента инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис в Facebook.

Чиновник ехал этим поездом в Киев.

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"Меня эти заминирования преследуют и достали. Интерсити Львов - Киев заминирован, стоим в поле, ищем взрывчатку ", - написал Роман Матис.

В полиции Житомирщины сообщили, что на электронную почту им поступило письмо об угрозе взрыва в поезде Львов - Киев. Поезд остановили и евакуировалы около 500 пассажиров.

Сейчас сообщение о заминировании проверяют взрывотехники. На сколько он задержится, пока неизвестно.

Сегодня сообщили о заминировании Верховной Рады Украины. Депутаты продолжили работать до конца рабочего дня. В здании спасатели ищут взрывчатку.