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четверг, 07 ноября 2019 11:27

Поезд вынужденно остановили в поле
4

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Поезд остановили из-за сообщения о заминировании
Фото: www.depo.ua
Поезд остановили из-за сообщения о заминировании
Поезд остановили из-за сообщения о заминировании
Поезд остановили из-за сообщения о заминировании

7 ноября возле станции Коростень Житомирской остановился поезд Интерсити Львов - Киев.

Остановка была вынуждена из-за сообщения о заминировании, сообщил директор департамента инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис в Facebook.

Чиновник ехал этим поездом в Киев.

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"Меня эти заминирования преследуют и достали. Интерсити Львов - Киев заминирован, стоим в поле, ищем взрывчатку ", - написал Роман Матис.

В полиции Житомирщины сообщили, что на электронную почту им поступило письмо об угрозе взрыва в поезде Львов - Киев. Поезд остановили и евакуировалы около 500 пассажиров.

Сейчас сообщение о заминировании проверяют взрывотехники. На сколько он задержится, пока неизвестно.

Сегодня сообщили о заминировании Верховной Рады Украины. Депутаты продолжили работать до конца рабочего дня. В здании спасатели ищут взрывчатку.

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07
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