Сегодня поступило сообщение о заминировании Верховной Рады. Фото: voxukraine.org

Сегодня сообщили о заминировании Верховной Рады Украины.

Депутаты продолжили работать до конца рабочего дня, пишет unn.com.ua.

В здании спасатели ищут взрывчатку.

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Эвакуацию решили не проводить.

"Нас проинформировали правоохранители в 12:14, что было сообщение о заминировании Верховной Рады Украины", - говорит Светлана Водолага, пресс-секретарь ГСЧС Украины.

Правоохранители установили личность, которая в конце августа сообщила о минировании железнодорожного вокзала Киева.