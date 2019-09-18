Поступило сообщение о заминировании Верховной Рады

Сегодня сообщили о заминировании Верховной Рады Украины.
Депутаты продолжили работать до конца рабочего дня, пишет unn.com.ua.
В здании спасатели ищут взрывчатку.
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Эвакуацию решили не проводить.
"Нас проинформировали правоохранители в 12:14, что было сообщение о заминировании Верховной Рады Украины", - говорит Светлана Водолага, пресс-секретарь ГСЧС Украины.
Правоохранители установили личность, которая в конце августа сообщила о минировании железнодорожного вокзала Киева.
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