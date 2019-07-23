Поезд раздавил иностранца на украинском курорте

В Затоке поезд переехал иностранца. Фото: cfts.org.ua

24-летний иностранец попал под товарный поезд в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области. На украинский курорт приехал отдыхать.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели парня. Сведения о трагедии внесли в реестр правонарушений.

В Фастовском районе Киевской области электропоезд "Фастов-Мотовиловка" переехал 21-летнего мужчину. Инцидент произошел на 915 км пути "Фастов-Сорочий Брод" около 5:30. Мужчина возвращался домой в село Малая Снитинка с празднования Ивана Купала. Шел вдоль пути.