Поздно обернулся: парня раздавил поезд

Парень был в наушниках и не слышал сигнал машиниста. Фото: YouTube

В Фастовском районе Киевской области электропоезд "Фастов-Мотовиловка" переехал 21-летнего парня.

Инцидент произошел на 915 км пути "Фастов-Сорочий Брод" около 5:30. Парень возвращался домой в село Малая Снитинка с празднования Ивана Купала. Шагал вдоль пути, сообщает нацполиция Киевской области.

Машинист сигналом пытался предупредить, но парень был в наушниках, поэтому не слышал. Когда обернулся - было поздно. В село не дошел 600 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На железнодорожных путях трагически погиб мужчина

В полиции открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Под Киевом в Бородянском районе на железнодорожной станции Клавдиево 17-летнего парня сбила электричка. Трагедия произошла вечером 2 мая. Юноша переходил пути в неустановленном для этого месте, был в наушниках.